Луценко анонсировал новые представления в ВР на снятие неприкосновенности с нардепов

Луценко анонсировал осенью внесение представлений в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время рабочей поездки в Николаев.

«Я не гоняюсь за депутатами, министрами, губернаторами или еще кем-то. Моя задача - объективно оценивать предоставленные факты и доказательства», - заявил Луценко.

По словам генпрокурора, сейчас несколько десятков депутатов проверяются на правильность заполнения электронных деклараций и полноту уплаты налогов.

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«На сегодняшний день полтора десятка из них находятся на стадии налогового уведомления-решения – это уведомление налоговой о том, что налоги уплачены не все. Они имеют право их обжаловать в судах. Только после того, как суд признает, что налоги уплачены не все, я иду в Верховную Раду. В отношении других депутатов – есть и не налоговые подозрения, они пока прорабатываются следствием, в момент, когда доказательств будет достаточно, в этот момент я подам представление в Верховную Раду», - добавил он.

«По моим субъективным ощущениям, осенью придется подавать новые представления. Сколько? Не знаю, а если бы знал, все равно бы не сказал. На кого - тем более. Но никакой гонки нет», - заявил генпрокурор.

«Смысл в том, чтобы в следующую Верховную Раду пришло гораздо меньше людей, которые хотят заниматься бизнесом. Туда должны приходить политики, пусть даже политики, которые будут думать иначе, чем я, но политики, которые не будут использовать Верховную Раду как верховную биржу, а свой мандат - как крепкую крышу», - объяснил Луценко.