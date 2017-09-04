Нардеп Поляков сходил к психиатру и показал справку

Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков прошел психиатрическое освидетельствование. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника по поводу того, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3", - написал Поляков.

Читайте такжеПечерский суд опроверг признание нардепа Полякова потерпевшим по делу о "провокации взятки"

Нардеп отметил, что согласно консультативного заключения, психических расстройств выявлено не было.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Поляков сообщил, что ему надели электронный браслет. "Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний моих адвокатов, которые каждый раз обучали сотрудников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуру, я, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля", - рассказал депутат. Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

19 июня детективы НАБУ по процессуальному руководству прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

Читайте такжеСкандальный экс-прокурор Сус поддержал дело Полякова против НАБУ

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не позволил надеть на себя электронный браслет, за это прокуроры САП подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства. 17 августа суд продлил меру пресечения Полякову до 17 октября.