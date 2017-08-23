Депутату Полякову с пятого раза таки надели электронный браслет (фото)

Народному депутату от фракции "Народный фронт" Максиму Полякову, который подозревается во взяточничестве, надели электронный браслет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСуд в Киеве в третий раз не может принять решение о взыскании залога с Полякова"Прошло полтора месяца с момента первой попытки НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - УНИАН) надеть мне электронный браслет. Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний моих адвокатов, которые каждый раз учили работников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуры, я, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля", - говорится в заметке.

Поляков добавил, что "ситуация комическая", ведь ему и адвокатам пришлось "проводить ликбез для уполномоченных детективов НАБУ (размер зарплаты которых достигает 60 тыс. грн) и заставить их, в конце концов, работать, как того требует действующее законодательство Украины".

"Если такое, казалось бы, на первый взгляд простое процессуальное действие им не под силу, то о какой эффективности и действенности НАБУ в целом можно говорить?" - написал депутат и добавил, что "передает эстафету с браслетом Сытнику".

Поляков также разместил в заметке фото, на котором видно, что у него на ноге электронный браслет.

Как сообщал УНИАН, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки").

19 июня детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, и не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не позволил надеть на себя электронный браслет, поэтому прокуроры САП подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства. 17 августа суд продлил меру пресечения Полякову до 17 октября.