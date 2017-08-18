Суд в Киеве в третий раз не может принять решение о взыскании залога с Полякова

В заседании Соломенского районного суда Киева по рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании внесенного за народного депутата Максима Полякова залога в доход государства объявлен перерыв до 14.00 31 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании суд допросил свидетеля - детектива Илью Статуру, который присутствовал во время двух попыток надеть на Полякова электронный браслет.

Детектив рассказал на допросе, что оба раза Поляков отказался одевать браслет, ссылаясь на конституционные нормы, которые, по его мнению, не позволяют такое процессуальное действие в отношении народного депутата, поскольку ношение браслета препятствует выполнению его депутатских обязанностей.

Вместе с тем, адвокаты Полякова заявили в суде, что во время этих процессуальных действий были допущены нарушения, в частности, что браслет хотели одеть не уполномоченные на это лица.

Кроме того, говоря о третьей попытке одеть браслет на Полякова, адвокаты заявили, что поскольку Поляков снялся с регистрации в городе Умань, то проведение таких следственных действий именно в этом городе также не соответствует закону.

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Со своей стороны, прокуроры заявили, что Поляков умышленно препятствует исполнению судебного решения о мере пресечения путем снятия с регистрации в Умани.

Следует отметить, что заседание было перенесено на 31 августа из-за того, что судья сообщила, что идет на рассмотрение другого судебного дела.

Как сообщал УНИАН, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по процессуальному руководству прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. В настоящее время установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову мера пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля и не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не позволил надеть на себя электронный браслет, поэтому прокуроры Специализированной прокуратуры Украины подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства.

17 августа суд продлил меру пресечения Полякову до 17 октября.