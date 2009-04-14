Лидер фракции НУ-НС не понял сюрприза от «своих» нардепов

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО не понимает позиции части членов фракции, которые не голосовали за внесение в повестку дня законопроектов, направленных на сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МАРТЫНЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам.

«Почему не было голосов за те законопроекты, которые сегодня необходимы для общества, мне не понятно», - сказал он.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, сегодня нужно свои внутрипартийные интересы оставить на заднем плане и думать исключительно о государстве.

Кроме того, он напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживал принятие соответствующих законопроектов, но часть НУ-НС все же, несмотря на это, не голосовала.