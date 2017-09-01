Что писали иностранные СМИ об Украине: парад с военными НАТО как "кошмар Путина" и планы Трампа относительно России (инфографика)

Наиболее обсуждаемой темой на этой неделе стали перспективы предоставления Украине летального оружия. Дискуссия шла как вокруг назначения и характера оружия (оборонительное или летальное), так и вокруг собственно вопроса "стоит ли?".

Как говорится в исследовании Corestone Corp, ряд авторитетных изданий Foreign Policy, The National Interest, Washington Times и другие - представили свои сценарии развития событий. Также издания выражали беспокойство и ретранслировали предостережение СБУ относительно "крупнейших со времен холодной войны учений", анонсированных РФ в рамках "Запад-2017".

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Популярной в течение недели стала статья Forbes "Украина: враг изнутри", в которой автор приводит результаты соцопросов и заключает, что самый большой враг Украины - это сама Украина. В статье говорится о коррупции и недееспособной судебной системе. Перепечатки вышли на The American Interest и EU Reporter. Издание Bussines Insider назвало парад ко Дню независимости Украины, в котором приняли участие около 230 военных НАТО, "кошмаром Путина".

Журналисты The Washington Times написали, что у президента США есть свой план "Украина-Россия". "Возможно, войны с Россией не будет, но Трамп выступит на защиту американских союзников. Он не будет проводить политику умиротворения агрессора", - пишет издание.

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Кроме того, положительно в иностранной прессе были освещены украинские культурные процессы, которые американский Politico охарактеризовал как "стремительный культурный ренессанс".