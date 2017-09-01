Что писали иностранные СМИ об Украине: парад с военными НАТО как "кошмар Путина" и планы Трампа относительно России (инфографика)
Традиционно больше всего об Украине писали американские медиа. На этой неделе они уделили нашей стране 18 публикаций.
Наиболее обсуждаемой темой на этой неделе стали перспективы предоставления Украине летального оружия. Дискуссия шла как вокруг назначения и характера оружия (оборонительное или летальное), так и вокруг собственно вопроса "стоит ли?".
Как говорится в исследовании Corestone Corp, ряд авторитетных изданий Foreign Policy, The National Interest, Washington Times и другие - представили свои сценарии развития событий. Также издания выражали беспокойство и ретранслировали предостережение СБУ относительно "крупнейших со времен холодной войны учений", анонсированных РФ в рамках "Запад-2017".
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Популярной в течение недели стала статья Forbes "Украина: враг изнутри", в которой автор приводит результаты соцопросов и заключает, что самый большой враг Украины - это сама Украина. В статье говорится о коррупции и недееспособной судебной системе. Перепечатки вышли на The American Interest и EU Reporter. Издание Bussines Insider назвало парад ко Дню независимости Украины, в котором приняли участие около 230 военных НАТО, "кошмаром Путина".
Журналисты The Washington Times написали, что у президента США есть свой план "Украина-Россия". "Возможно, войны с Россией не будет, но Трамп выступит на защиту американских союзников. Он не будет проводить политику умиротворения агрессора", - пишет издание.
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Кроме того, положительно в иностранной прессе были освещены украинские культурные процессы, которые американский Politico охарактеризовал как "стремительный культурный ренессанс".