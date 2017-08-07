Судья ВСУ назвал утопией решение всех проблем благодаря появлению Антикоррупционного суда

Судья-спикер судебной палаты по уголовным делам Верховного суда Украины Богдан Пошва считает, что создание антикоррупционного суда в Украине не решит всех проблем судебной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на брифинге.

"Идут поиски, как заполнить нарушение тех или иных прав. Одни ищут создания Антикоррупционного суда, который должен заработать и как бы решить все проблемы, что является абсолютной утопией, другие говорят о том, что и судьи на себе чувствуют, что статья 375 Уголовного кодекса - это постановление заведомо неправомерных решений, она требует не меньшей урегулированности кассационной практики, которая снимет проблему, есть имеющийся состав правонарушения или нет", - сказал он.

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"Уже судьи сами говорят о проблеме охраны зданий судов, в результате чего нельзя осуществлять правосудие. По поводу этого обращается и государственная судебная администрация, и суды различных уровней о том, что это общественная проблема", - добавил Пошва.