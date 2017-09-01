Янукович живет в бывшей подмосковной усадьбе Буденного - журналисты (фото)

Журналисты выяснили, что, судя по всему, Янукович живет на государственной даче, принадлежащей одному из подразделений МВД РФ. Соседями бывшего украинского политика являются Валентин Юдашкин, Юлия Латынина и патриарх Кирилл, передает "Медуза".

25 августа место жительства Януковича "рассекретил" российский певец Иосиф Кобзон, проживающий в подмосковном поселке Баковка: "Забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович".

После этого в Баковку приехали украинские журналисты. Они пришли к выводу, что Янукович живет в доме номер 21а по улице Лесной — и даже сняли этот дом с высоты птичьего полета. Журналисты попытались позвонить в калитку, но им никто не открыл.

Как выяснила "Медуза", украинские СМИ, судя по всему, ошиблись в своих расчетах — дом, в котором, скорее всего, живет Янукович, находится рядом, но по другому адресу.

По данным Единого государственного реестра недвижимости РФ, участок 21б по Лесной улице площадью 8400 квадратных метров последние тринадцать лет принадлежит Ирине Тинтяковой — супруге бывшего министра финансов и создателя Комитета гражданских инициатив РФ Алексея Кудрина.

Соседним участком (Лесная, 21а) владеет семья Ваге Енгибаряна, который в 2000-х годах возглавлял консульство России в Нью-Йорке, став одним из самых молодых консулов в истории России.

"На самом деле упомянутая Кобзоном "Китайская стена" — массивный кирпичный забор — разделяет владения певца не с участками Тинтяковой и Енгибаряна, а с отдельным земельным наделом площадью чуть более 4 гектаров (его адрес — Одинцово, Парковая аллея, дом 11). Этот участок принадлежит федеральному казенному учреждению "Загородный дом приемов "Русичи" при министерстве внутренних дел РФ. Также эта организация владеет оздоровительным комплексом в Калужской области и управляет несколькими домами приемов МВД РФ, расположенными в Жуковке, Пушкино, Серебряном Бору и на Иваньковском шоссе в Москве", - говорится в расследовании.

Согласно данным Росреестра, земельный участок в Баковке предназначен для "дома приемов, размещения иностранных специалистов". На территории госдачи находится трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 квадратных метров: в нем расположены бассейн с дорожками длиной 25 метров, комплекс саун, кухня и складские помещения.

Ранее на этой территории находилась дача маршала Семена Буденного. Уже тогда местные жители возмущались высоким забором, используя то же сравнение, к которому в 2017 году прибегнул Иосиф Кобзон.

После смерти Буденного дача перешла государству. Одним из последних постояльцев госдачи в Баковке был губернатор Московской области Борис Громов, который жил здесь до лета 2012 года.

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К госдаче проложена отдельная дорога — Парковая аллея, которая выходит, минуя поселок, сразу на трассу, ведущую к Минскому шоссе. Как рассказывают местные жители, каждый день кортеж из нескольких джипов выезжает с территории около 11 утра и возвращается через несколько часов. Год назад источники издания рассказывали, что примерно в это время Виктора Януковича можно встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке.

Собеседник "Медузы", побывавший в доме приемов "Русичи" в Баковке в начале 2010-х годов, подтвердил, что пространство, в котором Виктор Янукович давал интервью Оливеру Стоуну, похоже на каминную гостиную дома приемов в Баковке.

Кроме того, с марта 2014 года владельцы госдачи увеличили объем услуг, заказываемых для обслуживания дома приемов в Баковке.

С того же 2014 года учреждение "Загородный дом приемов "Русичи" стало владельцем нескольких объектов в оккупированном Крыму. Ему, в частности, принадлежит оздоровительный лагерь "Кристалл" в Алуште, а в апреле 2017-го так называемый губернатор Севастополя передал "Русичам" территорию оздоровительного лагеря имени Комарова, расположенного в поселке Форос на берегу Черного моря.

В 150 метрах от госдачи находится построенный несколько лет назад комплекс "Скит", где живет патриарх Кирилл. От запасной калитки госдачи к входу в резиденцию патриарха ведет хорошо протоптанная тропинка. Также среди соседей сбежавшего Януковича - модельер Валентин Юдашкин и журналистка Юлия Латынина.

Один из дачников рассказал, что на прошлых новогодних каникулах в местном парке встретил Виктора Януковича в компании нескольких крепких мужчин: "Помощники по хозяйству говорили, что на даче Буденного живет Янукович, но лично я видел его только один раз. Они ведут себя скромно, не шумят и не привлекают внимания".

Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича в судебном процессе по делу о госизмене, заявил, что информация о том, что бывший президент Украины живет в Баковке, не соответствует действительности. "Адрес, который соответствует его месту жительства, — это Ростов-на-Дону, улица Еременко, 81. Этот адрес подтвержден, [прокуратуре] предоставлены все документы", — сообщил он.

По данным ЕГРН, владелец указанного дома в Ростове-на-Дону — бизнесмен Сергей Гончаров.