Появилось видео предполагаемого имения Януковича в Подмосковье

00:37, 31 августа 2017
Политика
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Ранее российский артист Иосиф Кобзон опубликовал фото забора своей дачи, за которым, по его словам, проживает экс-президент Украины Виктор Янукович.

Янукович вроде бы проживает в селе Бакова Московской области / фото Страна.юа

Журналисты сняли с беспилотника вероятное имение президента-беглеца Виктора Януковича в селе Баковка в Одинцовском районе Московской области.

Соответствующее видео обнародовал телеканал ТСН на своей странице в Facebook.

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На видео можно увидеть несколько зданий, огороженных забором, и собственно имение, что скрыт за хвойными деревьями.

Ранее российский артист Иосиф Кобзон опубликовал фото забора своей дачи, за которым, по его словам, проживает экс-президент Украины Виктор Янукович.

Журналист Валерий Калныш опубликовал и конкретный адрес экс-главы государства – улица Лесная, 25 б, село Баковка, Московская область.

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Теги: #имение Януковича под Москвой#видео имения Януковича