Адвокат отреагировал на "слитый" Кобзоном адрес проживания Януковича (видео)

Информация, которая была распространена Иосифом Кобзоном о месте жительства в Московской области экс-президента Украины Виктора Януковича, не соответствует действительности. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил адвокат Виталий Сердюк.

На вопрос о том, может ли Виталий Сердюк подтвердить информацию о том, что Виктор Янукович сейчас проживает по ул. Лесной, 25, в селе Баковка Московской области, адвокат ответил:

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"Адрес не соответствует действительности. Адрес, который полностью совпадает с его местом жительства, – это Ростов-на-Дону, ул. Яременко, 81, поэтому вся информация, которая распространялась в последнее время, не соответствует действительности. И адрес (в Ростове-на-Дону, - Ред.) подтвержден, туда ездили много раз журналисты, предоставлены все документы. Поэтому и адрес, который была распространен Иосифом Кобзоном, является фейком", - отметил адвокат.

Ранее Кобзон заявил, что бывший украинский президент Виктор Янукович живет с ним по соседству: в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Журналисты нашли якобы особняк экс-главы государства, эту информацию им подтвердили его соседи.