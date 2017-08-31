Украина и Нидерланды обменяются данными о MH-17: это поможет Киеву в иске против РФ

Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом в 2014 году малайзийский Боинге-777 рейса MH-17, что поможет официальному Киеву в иске против РФ.

Меморандум об обмене данными подпишут в ближайшее время, сообщила в среду, 30 августа, заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль, передает DW.com.

"Голландцы не хотят, чтобы проводимая работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Boeing является частью нашего иска к России относительно финансирования терроризма, а именно поставки оружия для поражения этого самолета", - сообщила Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

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В начале июля Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международное правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой самолета "Боинг-777" на Донбассе в 2014 году. Оно позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над контролируемым сепаратистами районом Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли. Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит ракетой серии 9М38, которую используют в зенитно-ракетном комплексе "Бук".