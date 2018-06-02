Катастрофа МН17: хроники российской лжи

В начале июля этого года пять стран, участвующих в расследовании катастрофы – Нидерланды, Малайзия, Бельгия, Австралия и Украина – договорились, что суд над виновными в трагедии (по официальным данным, 100 лиц, причастных к авиакатастрофе, уже установлены) состоится в Нидерландах. Связано это не столько с доверием к голландской судебной системе, сколько с нежизнеспособностью альтернативного варианта – Международного трибунала.

Проект резолюции о его создании был провален на Совете Безопасности ООН еще летом 2015 года. Несмотря на то, что за резолюцию проголосовали 11 делегаций (еще три – Китай, Ангола и Венесуэла – воздержались), Россия воспользовалась правом вето и заблокировала документ. Объясняя причины такого решения, ныне покойный постпред России в ООН Виталий Чуркин, изворачивался, как умел. По его словам, именно Россия «последовательно выступает в пользу скорейшего установления причин крушения рейса МН-17», именно Россия убеждена, что виновные в этой трагедии должны быть привлечены к ответственности, именно Россия «неоднократно способствовала решению этих задач реальными действиями». И, конечно же, именно Россия готова содействовать проведению полного, независимого и объективного расследования.

А вот к тому, как расследование проводилось до вынесения на голосование резолюции о создании Международного трибунала, у России «сохраняются серьезные вопросы». Одним из главных аргументов Чуркин назвал то, что российским экспертам не обеспечили равный доступ к материалам технического расследования. Такую обиду, возможно, вызвал тот факт, что российских экспертов не привлекали к такой работе на постоянной основе. В частности, речь, вероятнее всего, шла об экспертах концерна «Алмаз-Антей», который, по словам российских дипломатов, снял гриф секретности с тактико-технических характеристик комплекса «Бук», да и Минобороны РФ обнародовало данные со спутников…

Другими словами, Россия – вся в белом – всячески пытается помочь расследованию, но другие страны, объединившиеся для расследования, почему-то эту «помощь» отвергают.

«Птичка упала за террикон…»

На самом деле, причин отказаться от российских потуг расследовать катастрофу, которую сама же Россия организовала и реализовала, более, чем достаточно.

Для начала, стоит вспомнить реакцию пророссийских боевиков и их российских кураторов на падение самолета. Так, командир боевиков, россиянин Игорь Стрелков (Гиркин) (тот самый, с кем сейчас, через три года после заваренной Россией военной каши на украинском Донбассе, собирается проводить дебаты известный российский либерал Алексей Навальный, - УНИАН) радостно отрапортовал в Сети: «В районе Тореза только что сбили самолет АН-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же – не летать в «нашем небе». А вот и видео-подтверждение очередного «птичкопада». Птичка упала за террикон…».

Российские СМИ тут же подхватили жареную новость, в Сети появилось видео того, какую радость вызывает падение якобы украинского транспортника, а также мародерства на месте трагедии.

Позже Стрелков потребовал от боевиков сдать награбленное в «Фонд обороны ДНР».

Собственно, на одном из видео, которое через год после катастрофы опубликовали австралийские журналисты, запечатлены не только факты ограбления жертв катастрофы рейса МН-17, а и разговоры боевиков, осознавших, что они сделали. В частности, один из диалогов звучит так: «Они говорят, что «Сухой» сбил гражданский самолет…» - «Так и есть… Это пассажирский». И, чуть позже: «Видишь, они иностранцы», - говорит один мужчина. «Кто дал им коридор, чтобы лететь?», - спрашивает другой человек.

Закрытое и открытое небо

Этот пресловутый «коридор» вовсю использовался Россией, чтобы назвать виновной в катастрофе Украину. Среди версий, озвученных из Москвы, прозвучала мысль о том, что «украинские авиадиспетчеры снизили высоту полета МН-17», или, что они же «отправили «Боинг» за пределы «воздушного коридора»» (хотя официальные доказательства говорят об обратном).

«Почему Украина не закрыла воздушное пространство?», - восклицали, картинно заламывая руки, разнообразные российские «эксперты» в эфирах российских телепередач.

Сейчас, через три года, это лицемерие тем более неприятно, так как выяснилось: постоянно обвиняя Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство, никто из официальных лиц РФ ни разу даже не заикнулся о том, что Россия свое небо предусмотрительно закрыла. В аккурат к 17 июля.

По информации некоторых СМИ, ссылающихся на итоговый отчет по результатам технического расследования Совета по безопасности Нидерландов (DSB), опубликованный в октябре 2015 года, Украина еще 14 июля закрыла воздушные коридоры ниже около 8 тыс метров. Это не удивительно, поскольку до этого пророссийские боевики сбили несколько украинских транспортных самолетов и вертолетов. Отдельно стоит отметить, что Украина не использует для ведения боевых действий «Буки», поскольку у пророссийских террористов нет авиации. И, вероятно, не видит необходимости закрывать небо выше 8 тыс метров, наши транспортники выше не летают, а у боевиков, по идее, нет ни одного вида оружия, способного наделать беды выше этой условной «отметки».

Вместе с тем, Россия, через несколько дней после этого, с 17 июля, тоже закрывает воздушное пространство, но ниже 16 тыс метров (!), якобы «для обеспечения безопасности полетов», а в качестве причин указывались «боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации». Любопытно, впрочем, что об этом решении РФ никому не сообщает. А гражданские рейсы как летали, так и продолжают летать (выше 8 тыс метров, но ниже 16 тыс метров). На вопрос голландских экспертов DSB о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона так ничего и не ответила. «Согласование ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины» вряд ли можно считать ответом. Вместе с тем, возможно, ответ состоит в том, что «Буки» стреляют на высоту до 18 тыс метров… Но вряд ли у РФ найдется смелость это признать.

Вранье на официальном уровне

Нельзя также не упомянуть другие российские «версии виновности» Украины в авиакатастрофе 17 июля 2014 года: что «вблизи «Боинга» были зафиксированы другие воздушные суда», что, вполне вероятно, целью украинцев был «Борт №1» РФ с их президентом на борту, более того, что «Боинг» был поражен ракетой «воздух-воздух», тем более, что рейс МН-17, опять же, по версии воспаленных умов российских пропагандистов, сопровождали два украинских истребителя. «Свидетели истребителей хунты» из числа хорошо подготовленного «местного» населения на камеры российских СМИ рассказывали, что своими глазами видели и самолеты, и выпущенные ими ракеты (на высоте 10 тыс метров). Но такие свидетельства, видимо, показались Кремлю недостаточно убедительными, поэтому в социальных сетях появился и некий «испанский авиадиспетчер из «Борисполя»» Карлос, который также сообщил, что «военные самолеты пролетали рядом с 777 за три минуты перед тем, как он исчез с радаров, всего три минуты…Когда «Боинг» просто исчез с радаров, киевские власти нам сообщили, что он разбился. Как они могли узнать это так быстро?»…

Конечно, под давлением доказательств международных следователей, которые провели тщательный анализ российских «версий», все это России пришлось опровергать. Но даже когда Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа пришли к выводу, что причиной гибели рейса МН-17 стала ракета «земля-воздух», выпущенная из установки «Бук», которая прибыла в Украину из России, Россия продолжила утверждать, что виновата Украина.

При этом «обидчивая» Россия отказывается брать во внимание, что ее «доказательства» нашей вины – неоднократно развенчанные фейки. К примеру, Bellingcat, с помощью экспертов по фотомонтажу, определил, что спутниковые снимки от Минобороны РФ, представленные Россией в качестве важнейших документов, подтверждающих вину Украины, были сделаны в другое время и перед публикацией сильно отредактированы. Другими словами, все «доказательства» - откровенная подделка.

Впрочем, называть «черное» «белым» в России уже давно вошло в привычку. Поэтому слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, озвученные в 2016 году в адрес Bellingcat, нужно воспринимать через призму рассказов Оруэлла. «Всю эту чушь под вывеской Bellingcat готовят в целях дополнительного заработка полтора десятка блогеров, которые, как вы понимаете, не имеют вообще никаких данных и представления о реальных аспектах происшествия», - сказала она и добавила, что доказательства, собранные группой, «сфальсифицированы».

Отдельно стоит упомянуть и ситуацию с докладом российского военного концерна «Алмаз-Антей», который якобы провел собственное расследование и доказал, что уничтожившая самолет ракета была снята с вооружения российской армии и выпущена совсем с другого места, чем говорится в отчетах Объединенной следственной группы и докладе Bellingcat. Доказывая, что «Бук» не мог быть российским, и, тем более, что никакого «Бука» не могло быть у пророссийских боевиков, РФ почему-то совсем не взяла во внимание тот факт, что и российские СМИ, и сами боевики накануне авиакатастрофы хвастались их наличием.

Более того, когда в ответ на введение антироссийских санкций со стороны ЕС «Алмаз-Антей» попытался их оспорить в суде, суд ЕС российскому военному концерну в этом отказал и признал, что именно Россия поставляет на Донбасс тяжелое вооружение. «Российский концерн «Алмаз-Антей» решил оспорить санкции, которые на него наложил ЕС. Ну что ж, они получили решение, которым санкции подтверждено, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей», - сообщил в январе 2017-го заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

Конечно, цинизмом высшей меры можно считать такие версии, озвученные российскими СМИ и пророссийскими боевиками, как то, что авиакатастрофа рейса МН-17 – спецоперация ЦРУ, и что взрыв произошел на борту, или, что все пассажиры самолета были мертвы изначально…

Как бы гадко не было вспоминать об этом, это необходимо помнить.

Страх ответственности

Да, Россия всеми возможными способами будет сопротивляться и пойдет в отказ при любых, даже самых неопровержимых доказательствах ее вины в этой трагедии. Но авиакатастрофа рейса МН-17 - цугцванг для Кремля. Всячески сопротивляясь официальному расследованию авиакатастрофы, а также продолжая нещадно критиковать инициативу создания трибунала по сбитому «Боингу», российские официальные лица, нет-нет, да и проговорятся.

К примеру, в начале июня этого года спикер Совета Федерации РФ (того самого органа, который 1 марта 2014 года разрешил Путину использовать российскую армию на территории Украины) Валентина Матвиенко (третий человек в руководстве России) заявила, что принципиальной позицией России остается «не позволять вмешиваться другим в дела России и ее союзников». Попыткой такого вмешательства она назвала признание незаконного присоединения Крыма, инициативу создания международного трибунала по делу о крушении малазийского «Боинга» на Донбассе и расследование Международного уголовного суда о событиях 2008 года в Южной Осетии.

Матвиенко также сообщила, что решения международных судов не более, чем инструмент давления на Россию и вмешательства во внутренние дела России. Поэтому важным элементом противодействия этому в РФ остается принятие федерального конституционного закона о наделении Конституционного суда РФ правом признавать невозможным к исполнению в России решений международных судов, если они противоречат Конституции РФ (о том, что подобные решения КС РФ в принципе не имеют ничего общего с правосудием, УНИАН уже писал).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам эти высказывания спикера Совета Федерации. Но, по сути, Матвиенко де-факто признала и ответственность Кремля за агрессию против Грузии и Украины (назвав происходящее на территориях других стран «внутренними делами РФ»), и ответственность за катастрофу «Боинга»…

Сколько бы Москва не упиралась, отрицая свое непосредственное участие (солдаты и офицеры российских вооруженных сил постоянно попадают в плен к украинским военным), «подогрев» оружием (не могут же Донецкие шахты быть настолько бездонными, чтобы самое современное оружие, состоящее на вооружении российских ВС, вдруг появлялось у боевиков всегда, когда необходимо очередное обострение на фронте) и финансирование конфликта в Украине, все всё понимают. Именно поэтому к годовщине катастрофы «Боинга» на Донбассе родные и близкие жертв трагедии устроили молчаливый протест в Гааге не где-нибудь, а у посольства Российской Федерации.

Они ждут «ответственность и полную ясность». И весь мир ждет вместе с ними.

Татьяна Урбанская