НАТО защищает свое слабое место на фоне опасений по поводу российского нападения - The Telegraph

Во время проливного дождя, люди из 45 подразделения выпрыгнули из военных вертолетов и накрыли небольшой лес на польско-литовской границе.

Об этом пишет Мэттью Дэй в статье "НАТО защищает свое слабое место в первых в истории широкомасштабных оборонительных учениях в Литве на фоне опасений по поводу российского нападения", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

При поддержке американских и польских войск, королевские морские пехотинцы высадились в Сувалки для проведения первых масштабных боевых учений НАТО в этом районе. Причиной послужили опасения Европы из-за уязвимости перед российским нападением.

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Узкий 60-мильный отрезок земли, зажатый между российским анклавом Калининград и союзником Москвы, Беларусью, "проход" [Сувалки] считается слабым местом НАТО на его восточном фланге.

Если бы разразилась война между Востоком и Западом, то здесь Россия могла бы сделать первый шаг, чтобы одним быстрым движением отрезать прибалтийские государства от Польши.

Поскольку Россия в 2014 году захватила и оккупировала украинский Крым, восточная Европа ощущает себя все более уязвимой, и больше всего в Сувалки.

Угроза побудила НАТО развернуть около 4500 военнослужащих в Литве, Польше, Латвии и Эстонии. И, после призывов поляков, также провести серию военных учений "Удар сабли" под руководством США, в которых задействовано около 1500 военнослужащих. Они должны помочь основным силам в потенциальном бою.

Враги "Удара сабли" – вымышленные ботнийцы, которых сыграли служащие литовской армии, но никто не сомневался в том, кого на самом деле они изображали. Спросите литовцев, и они кивнут на восток, в направлении России, своего гигантского соседа, который бросает зловещую тень на сравнительно небольшое балтийское государство.

"Проход уязвим из-за географии. Разумеется, не обязательно, что там будет атака, но ... если его закрыть, то трое наших союзников на севере будут потенциально изолированы от остальной части альянса", - сказал генерал-лейтенант США Бен Ходжес.

Ожидается, что в сентябре Москва проведет свои собственные, гораздо более масштабные учения в регионе, в ходе которых, по оценкам чиновников НАТО, 100 000 военнослужащих будут репетировать нападение на проход Сувалки.

"Это всего лишь небольшие учения, по сравнению с тем, что было бы необходимо в случае реальной атаки, но это важно для нас, потому что показывает, что союзники разделяют наши опасения", - сказал бригадный генерал Вальдемарас Рупсис, главнокомандующий сухопутными войсками Литвы.

Это важно для нас, потому что показывает, что союзники разделяют наши опасения

Сидя на ветхой и старой литовской армейской базе, которая служила лагерем для британских войск, майор Саймон Кокс объяснил, что его люди, вместе с другими военнослужащими из США и Польши, должны были восстановить контроль над ключевой дорогой, связывающей Литву с Польшей, которую нападающий "враг" захватил около 12 дней назад.

После восстановления контроля, они должны были ее удерживать до тех пор, пока не появится конвой британских и американских автомобилей.

Чтобы вернуть дорогу, морским пехотинцам пришлось осуществить ночное нападение через кишащие москитами болота, леса и сельскохозяйственные угодья, характерные для сельской местности прохода Сувалки, и атаковать подразделение, которое, по словам майора Кокса, собиралось оттачивать свои оборонительные навыки.

"Литовцы не поддерживают наши учения: они присутствуют, чтобы провести свои собственные", - сказал он The Daily Telegraph за день до начала учений. "Они не заинтересованы в том, чтобы упростить нашу работу или легко сдаться".