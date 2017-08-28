Глава МИД Латвии: нужно быть готовыми к возможным провокациям со стороны РФ

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что его стране следует быть готовой к возможным провокациям со стороны России во время совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017».

Об этом сообщает Delfi.

«Они (провокации — ред.) могут выглядеть как случайное событие. Зато потом эти «случайные события» могут вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране», — заявил политик.

При этом он заверил, что речь не идет о прямом военном нападении и прямой угрозе Латвии.

Читайте такжеУ границы Латвии зафиксировали три военно-транспортных самолета РФ

«Но отдельные попытки «прощупать» систему обороны могут вестись. Например, военные самолеты России могут «случайно» войти в воздушное пространство Латвии», — сказал Ринкевич.

Как сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, Альянс «очень внимательно будет наблюдать за учениями РФ».