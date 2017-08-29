Меркель четко обозначила условие снятия санкций с РФ

Для отмены ограничительных мер России нужно выполнить ряд условий. В частности, надобность санкций исчезнет тогда, когда будут выполняться минские договоренности. Касательно экономических санкций против России из-за аннексии Крыма канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на жесткой линии правительства: «Санкции против России будут сняты только тогда, когда причины санкций будут устранены», - сказала Меркель, передает Bild.

Читайте такжеМеркель и Макрон призывают Путина с Порошенко обеспечить перемирие на Донбассе"Мы работаем вместе с президентом Франции, а также при помощи Соединенных Штатов, над поисками решений (конфликта на Донбассе) в рамках "нормандского формата". Мы вчера в своем совместном заявлении четко сказали о том, что соблюдение соглашения о прекращении огня имеет важнейшее значение", - пыдкреслила Меркель, передает Reuters.

"Если будут соблюдены минские договоренности, то это будет выполнением требования отмены санкций против России", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз и США ввели санкции против России из-за ее агрессии на Донбассе.