США и европейские союзники продолжат давить на РФ для выполнения Кремлем Минских соглашений - Мэттис

Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Джеймс Мэттис подчеркивает, что его страна и европейские союзники продолжат оказывать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения Минских соглашений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"США и наши союзники продолжат оказывать давление на Россию для выполнения ее Минских обязательств, и наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не прекратит свои действия, которые привели к введению санкций", - заявил Мэттис.

Как сообщал УНИАН ранее, секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Джеймс Маттис подчеркивает, что США не признают захвата Россией Крыма.

"Господин президент, это честь стоять с вами рядом в ваш День Независимости. Я не имею сомнений, что Соединенные Штаты также стоят рядом с Украиной во всех вопросах, поддерживают вас перед лицом угроз суверенитету и территориальной целостности, и (угроз) международному праву и международному порядку в целом", - заявил Маттис.