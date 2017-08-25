Путин обсудил с Совбезом РФ договоренности лидеров "нормандского формата"

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ договоренности лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, ФРГ и Франция) по ситуации на Донбассе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Читайте такжеЛидеры Нормандской четверки сделали совместное заявление по итогам телефонных переговоров«На совещании обсуждались вопросы, которые затрагивались во время состоявшихся в последнее время международных контактов президента РФ, а также повестка предстоящих международных встреч главы российского государства. Также затрагивалась тема договоренностей лидеров стран «нормандского формата» в связи с состоявшимся 22 августа их телефонным разговором», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

В совместном заявлении лидеров стран «нормандского формата» по результатам телефонного разговора отмечается, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации в сфере безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса.