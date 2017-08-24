Шкиряк прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Порошенко (видео)

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире 5 канала прокомментировал сообщение, которое получили правоохранители от анонима, о покушении, которое якобы готовилось на президента Украины.

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"Что касается этого сообщения, то бесспорно, Служба безопасности Украины и соответствующие подразделения, осуществляющие функции охраны главы государства, всегда должны быть готовы и не привязываться к тем или другим сообщениям. Насколько я знаю, проводится соответствующее выяснения обстоятельств этого сообщения, а также поиск анонима, и я думаю, что как только информация будет выяснена, о ней сообщат. В конце концов, здесь можно рассматривать два варианта, не исключено, что это просто чья-то идиотская шутка, и такие вещи у нас случаются практически ежедневно. Другое дело, что много людей, так называемых минеров, не осознают, что за это предусмотрено суровое наказание", – отметил Шкиряк.

"Конечно, решение принимало бы Управление государственной охраны, которое отвечает за охрану президента, но если бы угрозы были реальные, думаю, что меры могли бы отменить или перенести. Такой порядок", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области во время визита президента Петра Порошенко в Изюм Харьковской области аноним заявил о готовящемся на него покушении. Звонок был сделан с IP-телефонии 22 августа около 12.20.

Сообщения о возможном покушении на Порошенко было сделано женским механическим голосом.