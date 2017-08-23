Аноним заявил о подготовке покушения на Порошенко во время вчерашнего визита в Харьковскую область

14:31, 23 августа 2017
Политика
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Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область.

Во время визита Порошенко на Харьковщину аноним заявил о спланированном покушении на президента / фото УНИАН

В Харьковской области во время визита президента Петра Порошенко в Изюм аноним заявил о спланированном на него покушении.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.

По словам собеседника агентства, звонок был сделан с IP-телефонии вчера, 22 августа, около 12.20.

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Сообщение о возможном покушении на Порошенко было сделано женским механическим голосом.

Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч. 1 ст 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля).

Как сообщал 17 августа глава СБУ Василий Грицак, ФСБ России готовит в Украине теракты и громкие убийства государственных деятелей.

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Теги: #покушение на Порошенко#подготовка покушения на Порошенко#покушение на президента