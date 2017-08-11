ВСУ об инициативе Путина по ПВО РФ в Беларуси: Украина предпримет соответствующие меры

Заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович заявляет, что Украина отслеживает ситуацию в связи с инициативой президента РФ Владимира Путина относительно использования систем противовоздушной обороны на границах Беларуси с ЕС и Украиной, и будет принимать соответствующие меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Венскович сообщил в комментарии журналистам.

Комментируя ситуацию с возможным размещением систем российских ПВО РФ на границе Беларуси с Украиной, он сослался на заявление начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что «у нас любая ситуация отслеживается и принимаются соответствующие меры».

Читайте такжеУкраина на Совбезе ООН: Россия продолжает поставлять оружие на Донбасс

Кроме того, Венскович добавил, что Вооруженные Силы Украины не нарушают воздушные границы сопредельных государств, то есть не дают повода для применения этих средств, которые они могут развернуть.

«Наши воздушные силы действуют исключительно на территории пространства Украины», - подчеркнул он.

Как известно, президент России Путин 10 августа внес в Государственную Думу проект федерального закона, который позволит РФ использовать системы ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной.