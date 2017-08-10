"Отрабатывают сценарий вторжения": журналист объяснил передвижение российской техники у границ Украины

Перемещения и концентрация российских войск у границ с Украиной связаны с постоянной ротацией и учениями с целью отработки сценария вторжения в Украину; в России сделали выводы из событий 2014 года и в случае "подходящей политической обстановки" намерены действовать быстрее. Об этом заявил военный эксперт, журналист Юрий Бутусов, передает Обозреватель.

Комментируя информацию журналиста Андрея Цаплиенко о невиданном передвижении военной техники в сторону Украины, Бутусов заметил: "Я думаю, что движения могут быть связаны с тем, что российские войска проводят ротацию и учения на границе с Украиной, отрабатывают сценарий вторжения".

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По его словам, армия является "инструментом влияния", и "должна быть постоянно готовой к определенным ситуациям". "Например, они отрабатывают вариант противодействия украинским действиям, вариант определенных наступательных действий против Украины. Для этого они постоянно поднимают части по тревоге и отрабатывают определенные сценарии". "У них есть сценарий наступления на Донбассе, и я думаю, не только на Донбассе, но, судя по концентрации группировки, еще и на Харьковскую область", - добавил эксперт.

В этом контексте Бутусов напомнил о событиях, предшествовавших войне в Грузии 2008 года. "За год до этого Россия провела учения "Кавказский рубеж" по отработке сосредоточения войск на границе с Грузией. Когда началась война, у них был отработанный план, и ряд подразделений эту задачу выполняли. Поэтому они смогли достаточно быстро организовать вторжение".

По мнению эксперта, в Кремле сделали выводы из событий 2014 года. В РФ провели реформу армии, которая "нацелена на то, чтобы, "как только будет подходящая политическая обстановка", "вторжение в Украину осуществлялось в как можно более короткие сроки".

В то же время Бутусов заявил, что сегодня не видит предпосылок для крупномасштабной наступательной операции России. "Подразделения регулярной российской армии находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях. Поэтому подвижка у них происходит постоянно: подразделения заходят и выходят из Украины. Но основная активность все-таки связана с учениями в Беларуси. Это тоже на границе с Украиной. Я слежу за ситуацией, но пока отношусь к этому без особого внимания", - признался он.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в России зафиксировали невиданное движение военной техники в сторону Украины. "Но на этих свежих фото - военная техника, которая почему-то движется не в Беларусь (где пройдут учения "Запад-2017" - УНИАН.), а совсем в другую сторону. В сторону Украины. Воронежская область, Краснодар и Крым", - говорилось в сообщении журналиста.