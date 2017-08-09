В России зафиксировали невиданное движение военной техники в сторону Украины - журналист (фото)
На фото - военная техника, которая движется в сторону Украины.
В России на этой неделе наблюдается невиданное движение военной техники: Московская область, Костромская, Самара, Волгоград, Петербург. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, даже из Новосибирска самолетами воинов перебрасывают в европейскую часть России, прикрываясь маневрами перед учениями "Запад-2017", которые начнутся 14-го сентября на шести полигонах в Беларуси.
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"Но на этих свежих фото - военная техника, которая почему-то движется не в Беларусь (где пройдут учения "Запад-2017" - УНИАН.), а совсем в другую сторону. В сторону Украины. Воронежская область, Краснодар и Крым", - говорится в сообщении журналиста.
По его словам, на нижней фотографии - эшелон на станции Россошь, откуда до украинской границы - полчаса.
"Что делает бронированная армада в тысяче километров и за месяц до учений, остается загадкой. Видимо, заблудились", - подытожил Цаплиенко.
Ранее волонтеры показали, как Россия стягивает военную технику вдоль границы от Прибалтики до Черного моря.