В России зафиксировали невиданное движение военной техники в сторону Украины - журналист (фото)

В России на этой неделе наблюдается невиданное движение военной техники: Московская область, Костромская, Самара, Волгоград, Петербург. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, даже из Новосибирска самолетами воинов перебрасывают в европейскую часть России, прикрываясь маневрами перед учениями "Запад-2017", которые начнутся 14-го сентября на шести полигонах в Беларуси.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ на оккупированной территории Донетчины выявила шесть гаубиц "Гвоздика"

"Но на этих свежих фото - военная техника, которая почему-то движется не в Беларусь (где пройдут учения "Запад-2017" - УНИАН.), а совсем в другую сторону. В сторону Украины. Воронежская область, Краснодар и Крым", - говорится в сообщении журналиста.

По его словам, на нижней фотографии - эшелон на станции Россошь, откуда до украинской границы - полчаса.

"Что делает бронированная армада в тысяче километров и за месяц до учений, остается загадкой. Видимо, заблудились", - подытожил Цаплиенко.

Ранее волонтеры показали, как Россия стягивает военную технику вдоль границы от Прибалтики до Черного моря.