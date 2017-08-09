Порошенко уволил Куприйчука с должности главы Коростышевской РГА

12:59, 09 августа 2017
Политика
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Президент Украины уволил руководителя Коростышевской райгосадминистрации.

Порошенко уволил председателя Коростышевской РГА / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко уволил Василия Куприйчука с должности главы Коростышевской райгосадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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«Согласно части девятой статьи 118 Конституции Украины, уволить Куприйчука Василия Михайловича с должности председателя Коростышевской районной государственной администрации Житомирской области», – говорится в распоряжении президента Украины от 8 августа.

Напомним, недавно распоряжением президента Украины назначены главы Андрушевской и Малинской РГА Житомирской области, которых представлял на минувшей неделе председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

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Теги: #глава Коростышевской райгосадминистрации