Председатель Житомирской ОГА Гундич представил нового руководителя Малинской РГА Кисельчука

Сегодня в Малине председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич представил нового руководителя Малинской райгосадминистрации Дмитрия Кисельчука. Как передает корреспондент УНИАН, это Гундич сделал во время рабочей поездки в Малинский район.

«Сегодня я представляю вам нового руководителя района, думаю, что он понимает, что это для него, прежде всего, большая ответственность , – сказал Гундич.

Среди прочего, глава ОГА также выразил надежду, что после смены руководства в этом районе будут успешно продолжено уже начатые процессы децентрализации.

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В свою очередь, Кисельчук поблагодарил за доверие и пообещал приложить усилия для того, чтобы достойно выполнять поставленные задачи.

«Убежден, что вместе с общиной Малинщины мы справимся и будем развивать социально - экономически наш район», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 21 июля этого года назначил председателем Малинской районной государственной администрации Кисельчука, который до этого занимал должность секретаря Малинского городского совета.

Кисельчук сменил на этом посту бывшего председателя Малинской РГА Юрия Рудченко, который подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Как известно, Кисельчук Дмитрий Васильевич родился 9 августа 1981 года, имеет высшее образование, до назначения на эту должность работал секретарем Малинского городского совета.