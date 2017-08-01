Председатель Житомирской ОГА Гундич представил нового руководителя Андрушевской РГА Екатерину Курсон

Сегодня в Андрушевке председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич представил нового руководителя Андрушевской райгосадминистрации Екатерину Курсон. Как передает корреспондент УНИАН, это Гундич сделал во время рабочей поездки в Андрушевский район.

«Я не просто так лично представляю новых руководителей районов. Я ставлю персональные задачи председателям РГА. И от того, как они укладываются в определенные мной дедлайны, зависит наше дальнейшее сотрудничество», – подчеркнул Гундич.

Он также выразил надежду, что Екатерина Курсон оправдает доверие, высказанное ей руководством государства и области.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко назначил Курсон председателем Андрушевской районной государственной администрации Житомирской области.

Справка. Курсон Екатерина Ивановна родилась 01.03.1959 г. в с. Мощаница Лугинского района Житомирской области.

Образование – высшее, Украинская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию закончила в 1981 г., факультет: экономика и организация сельского хозяйства, специальность экономист-организатор сельскохозяйственного производства.

Депутат Андрушевской районной рады.

Трудовую деятельность начала в 08.1975 г. работницей Лугинского межколхозстроя, где проработала до 11.1976 г.

С 04.1977-02.1983 г. – старший инспектор госстатистики пгт.Лугины.

03.1983-07.1987 г. – секретарь исполкома Лугинского поселкового совета народных депутатов.

07.1987-11.1993 г. – экономист первой категории Лугинского районного отдела статистики.

11.1993-03.1996 – начальник отдела планирования и доходов бюджета Андрушевского райфинотдел.

03.1996-06.2000 – первый заместитель начальника отделения, начальник отдела по выполнению и проведения платежей из Госбюджета Государственного казначейства в Андрушевском районе.

06.2000-06.2005 – начальник отделения Государственного казначейства в Андрушевском районе.

06.2005-07.2006 – первый заместитель председателя Андрушевской райгосадминистрации.

2010-2013 - обучение в аспирантуре Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.