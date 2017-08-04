Мир недостаточно жестко реагирует на удержание заложников на Донбассе - Геращенко

Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что международное сообщество недостаточно жестко реагирует на удержание украинцев в заложниках на Донбассе. Об этом она сказала в интервью УНИАН.

"Мне кажется, что мир, международные гуманитарные, правозащитные организации, а также мировые лидеры, недостаточно жестко реагируют на такое позорное нарушение прав человека. Когда в рабстве, в заложниках удерживают украинцев, и об этом кричит только украинская власть", - сказала Геращенко.

Она заметила, что в контексте выполнения Минских соглашений украинская сторона настаивает на двух приоритетных блоках. "Это относительно безопасности - чтобы прекратили стрелять, убивать, разрушать, и гуманитарный блок - должны быть освобождены заложники", - сказала депутат.

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В этом вопросе, заметила Геращенко, Украина готова к очень серьезным компромиссам. "Мы демонстрируем компромисс. Перед новым годом президент помиловал нескольких человек, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников, чтобы ОРДЛО хотя бы подростков, которых они задержали за "диверсии", отпустили к родителям. А в ответ видим - ноль. Далее, пошли на верификацию всех, кто не хочет возвращаться на оккупированные территории, пустили в тюрьмы нескольких женщин-матерей, чьи дети совершили преступления, вместе с представителями ОБСЕ, офиса омбудсмена, лишь бы разблокировать процесс. И снова в ответ видим - ноль", - констатировала депутат.

Она также отметила неравные условия содержания украинских заложников как на оккупированных территориях, так и в Российской Федерации, и тех граждан, которые совершили преступления против государства Украина, и которые за эти преступления или уже отбывают наказание, или в отношении их идет судебное следствие.

Так, к людям, которые совершили преступления против Украины и содержатся в пенитенциарных учреждениях, есть доступ родственников, правозащитников, Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ и Международной мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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"Если кто-то из этих людей, содержащихся в тюрьмах, сигнализирует о нарушении их прав, или о негуманном обращении, сразу идет реакция не только международных организаций, но и украинского омбудсмена, который, согласно закону, обязан на такие вещи реагировать. Эти люди получают посылки, имеют право на переписку, они звонят своим семьям", - подчеркнула представитель парламента.

Она также отметила, что "список этих людей сокращается, потому что у кого-то истек срок отбывания наказания, например, раньше, по "закону Савченко". "То есть, люди выходят ", - сказала Геращенко и уточнила, что "каждую неделю кто-то выходит, 1 -2 человека ".

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