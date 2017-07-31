Украинку-блоггера, освобожденную из плена боевиков, пытали 4 дня - Геращенко

Освобожденную из плена ОРДЛО Людмилу Сурженку пытали там 4 дня.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«По поручению президента Людмила Сурженко, с которой сейчас работают врачи и психологи Луганщины, со следующей недели пройдет обследование в ведомственной больнице на улице Верхней (речь идет о Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами - УНИАН), где проходили реабилитацию другие освобожденные», - написала Геращенко.

По ее словам, «19 июля, когда представители ОРДЛО врали на гуманитарной минской группе, что не владеют информацией о судьбе женщины с проблемами слуха (письма с требованием предоставить информацию о ее судьбе были направлены украинской стороной сразу после исчезновения Людмилы), её в это время удерживали в так называемом «МГБ ЛНР», четыре дня пытали, пальцы зажимались пассатижами, она несколько дней находилась в наручниках, руки до сих пор онемевшие».

Геращенко отмечает, что от Сурженко требовали «предоставить код от мобильного телефона и признаться в «шпионаже» и «диверсиях».

«Её пытали 4 дня, а потом еще 2 недели незаконно удерживали, чтобы сошли следы побоев и пыток. Освобождение произошло благодаря помощи международного сообщества. Дипломаты и ОБСЕ были проинформированы об исчезновении человека с особыми потребностями», - подчеркнула она.

При этом Геращенко подчеркнула, что к украинским заложникам никого не допускают, «чтобы скрыть следы пыток».

«Очень нужна помощь международного сообщества и более жесткая позиция мира для освобождения всех гражданских и военных, незаконно удерживаемых украинцев», - добавила первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, Людмилу Сурженко боевики «ЛНР» задержали 13 июля на блокпосту при пересечении линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская».

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Поводом для задержания якобы стало невыполнение ею команд боевиков (указанное лицо является инвалидом детства по слуху, пользуется слуховым аппаратом, на котором в то время вышли из строя аккумуляторы).

Согласно информации заместителя председателя Луганской ОГА Юрия Клименко, в дальнейшем «МГБ ЛНР» оказывало на нее давление, в том числе физическое (плоскогубцами поврежден палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее «признаниями» в работе на украинские спецслужбы.

29 июля боевики отпустили ее на волю, ей самостоятельно удалось пересечь КПВВ «Станица Луганская» в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь.