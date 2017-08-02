Янукович пожаловался НАБУ и ГПУ на судей в деле против него

Экс-президент Виктор Янукович подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении трех судей Оболонского районного суда к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.м Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, передает "Украинская правда".

Речь идет о судьях Владиславе Девятко, Максиме Титове и Константине Васалатии.

"Такими решениями, имеющими неправосудный характер, стали, во-первых, принятие к рассмотрению дела, в котором нет ни подозреваемого, ни обвиняемого, и по которому давно истек срок расследования. Во-вторых, суд отказался обеспечить участие Виктора Януковича в процессе согласно требованиям Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и главы 43 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказал он.

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Кроме этого, по его словам, судом было принято решение о начале заочной процедуры расследования без учета Виктора Януковича и предоставленных защитой доказательств. Также суд полностью проигнорировал Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека в части обеспечения доступа к правосудию.

"Мы считаем, что такие решения судом приняты вследствие беспрецедентного давления на него", - добавил Сердюк.

По его мнению, в апреле 2017 года было специальное вмешательство в автоматизированную систему распределения судей для обеспечения давления.

Как сообщал УНИАН, 31 июля защита экс-президента Виктора Януковича заявила, что не может получить от Администрации президента соглашение с тогдашней оппозицией от 21 февраля 2014 года.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.