Защита Януковича требует от Администрации президента его соглашение с тогдашней оппозицией

Защита бывшего президента Виктора Януковича заявляет, что не может получить от Администрации президента (АП) соглашение с тогдашней оппозицией от 21 февраля 2014 года. Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Читайте такжеЯнуковичу могут предоставить статус потерпевшего по делу о якобы покушении на него в 2014 годуПо его словам, адвокатское объединение Aver Lex обратилось в АП с просьбой предоставить копию данного соглашения, а также стенограмму переговоров. Эта информация, по словам Сердюка, необходима агентству в рамках "дела о государственном перевороте", которая, по данным защиты, была занесена в Единый реестр досудебных расследований.

"Это соглашение - один из самых важных доказательств во всех делах Виктора Януковича, и мы не исключаем, что оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, не заинтересованными в раскрытии сути событий 2014 года", - сообщил Сердюк.

"Мы недавно получили ответ из АП о том, что у них нет никакой информации об обстоятельствах подписания соглашения 21 февраля", - отметил он.

Речь идет о соглашении, которое было подписано по итогам переговоров, в которых приняли участие Янукович, Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягныбок, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штанмайер, руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски.

В агентстве игнорируют то, что соглашение не подписано представителем России омбудсменом Владимиром Лукиным, несмотря на то, что Янукович скрывается в РФ.

"Сторонами соглашения являются Янукович и представители оппозиции", - настаивает Сердюк.

На вопрос, в качестве кого выступает Сердюк, ведь Янукович отказался от него как своего адвоката в суде, Сердюк сказал: "Мы продолжаем осуществлять защиту Янукович по всем уголовным производствам, в том числе и о государственной измене, которое сейчас находится в ГПУ, однако, в связи с тем, что суд отказался обеспечить участие клиента в заседании, поэтому некого в этом суде защищать и Янукович нас отзывал", - сказал он. "А по другим делам и материалам наше адвокатское объединение осуществляет защиту интересов Януковича", - добавил он.