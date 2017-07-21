Порошенко и Лукашенко начали переговоры "с глазу на глаз"

Президент Петр Порошенко проводит встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который находится в Украине с официальным визитом. Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, в начале встречи Порошенко отметил, что по результатам сегодняшних переговоров ожидается выработка новых форматов, ориентиров и плана действий, которые позволят усилить сотрудничество между Украиной и Беларусью.

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Со своей стороны Александр Лукашенко поблагодарил за гостеприимство и рассказал, что сегодня уже посетил музей «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине», который произвел на него значительное впечатление.

После встречи «с глазу на глаз» состоятся переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством президентов.

Главы государств по результатам встреч сделают заявления для СМИ.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в экономике, научно-технической сфере, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.