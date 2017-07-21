Лукашенко прибыл в Администрацию президента на переговоры с Порошенко (фото, видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Администрацию президента Украины на переговоры с главой украинского государства Петром Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, Лукашенко встречал почетный караул и оркестр почетного караула главы украинского государства.

После приезда президента Беларуси президент Украины встретил его на красном ковре. Лидеры государств пожали руки и выслушали исполнения национальных гимнов обоих государств.

Также возле Администрации президента белорусского лидера встречали министры правительства Украины.

После переговоров ожидается выход Порошенко и Лукашенко к представителям средств массовой информации.

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Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы президента Беларуси, программой визита Лукашенко в Украину запланировано проведение переговоров с Порошенко, которые пройдут в формате «с глазу на глаз» и в расширенном составе.

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в экономике, научно-технической сфере, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.