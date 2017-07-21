Учения "Запад-2017": в НАТО опасаются, что речь идет о "троянском коне"

Представители НАТО намерены пристально следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2017". Об этом в интервью агентству Reuters заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает РБК.

"Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении", - сказал Ходжес.

Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций.

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По его словам, пока нет никаких оснований говорить о том, что у России есть такие планы. Однако, как отметил, Ходжес, большая открытость Москвы в вопросе своих военных игр помогла бы убедить страны Восточной Европы в обратном.

Ходжес указал, что США и их союзники всегда говорят о том, сколько человек реально участвуют в военных учениях. В соответствии с международными документами эта цифра не должна превышать 13 тысяч. Однако в Восточной Европе считают, что в учениях "Запад-2017" могут принять участие более 100 тысяч человек.

Американский генерал указал, что никаких особых мер предосторожности в связи с учениями в Беларуси предпринято не будет. Речь идет лишь об отправке дополнительных 120 десантников в балтийские страны "для учений небольшого уровня".

Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" запланированы на сентябрь этого года.