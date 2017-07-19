"Серый кардинал" Кремля отреагировал на идею создания "Малороссии"

Помощник президента РФ Владислав Сурков провел совещание с экспертами, на котором дал оценку инициативе главаря "ДНР" Александра Захарченко по "воображаемому государству Малороссии". Об этом сообщил участвовавший в совещании глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает РИА Новости.

"Весь этот "хайп" по поводу воображаемого "государства" "Малороссия" в целом полезен", - приводит Чеснаков слова "серого кардинала" Кремля. Кроме того, Сурков назвал войну на Донбассе "гражданской".

Читайте такжеКремль о "Малороссии": личная инициатива Захарченко, в Москве об этом узнали из СМИ

"У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей "Малороссии". Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-"малороссийски": яка держава, такой и IQ", — передает слова помощника Путина политолог.

Ранее три человека, занимавшие высокие "должности" в "республиках" на востоке Украины, подробно рассказали Reuters, как Сурков контролирует ситуацию на местах. Стало известно, что он определяет внутреннюю политику так называемой администрации террористов на Донбассе и решает, кто какую должность в ней займёт.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. Позже это подтвердил пресс-секретарь Путина Песков.