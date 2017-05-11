Reuters узнал о роли помощника Путина на Донбассе

Помощник президента России Владислав Сурков определяет внутреннюю политику так называемой администрации террористов на Донбассе и решает, кто какую должность в ней займёт.

Три человека, занимавшие высокие "должности" в "республиках" на востоке Украины, подробно рассказали Reuters, как Сурков контролирует ситуацию на местах.

"Любой звонок из Москвы... расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно", - говорят бывшие террористы.

Все три источника издания сообщили, что Москва постепенно заставила уйти большинство "организаторов восстания", угрожая им смертью и лишением свободы.

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Кроме того, они говорят, что Сурков сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко главарем самопровозглашённой "Донецкой народной республики". Якобы главари боевиков готовили его к "должности министра обороны "ДНР". Однако после встречи с Сурковым в Кремле из офиса помощника президента РФ поступило предложение назначить Захарченко на "главную должность".

По словам одного из источников Reuters, для помощи Захарченко в "предвыборной кампании" в Донецк приезжала команда россиян, работавших на Суркова.

Пять источников, в том числе приближенный к администрации президента РФ, и другой, работавший с Сурковым в Кремле, сказали, что тот регулярно встречается с лидерами боевиков, как на Донбассе, так и в России.

"Деятельность Суркова, которая началась по меньшей мере за шесть месяцев до заключения Минских соглашений, была посвящена выбору "руководителей" самопровозглашенных республик, организации работы "местных администраций", разработке информационной стратегии для боевиков и планированию "местных выборов", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа назначит нового специального посланника для непосредственного общения с Владиславом Сурковым, помощником президента России Владимира Путина, известным как "серый кардинал" Кремля.