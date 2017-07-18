Порошенко: начало диалога о получении ПДЧ от НАТО важно для безопасности Украины и Грузии

Президент Петр Порошенко считает, что начало диалога о получении Плана действий для членства (ПДЧ) в НАТО важно для обеспечения безопасности Украины и Грузии.

Читайте такжеСМИ: стали известны подробности встречи Порошенко с послами НАТООб этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили в Тбилиси, которую транслировал "5 канал".

"Наши амбициозные планы начала дискуссии по возобновлению Плана действий для членства в НАТО также стоят в повестке дня, и очень важны для обеспечения безопасности как Грузии, так и Украины", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в июне Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО заявил, что Украина и НАТО начали дискуссии о введении Плана действий для членства в Альянсе для Украины.

«Мы считаем необходимым, и сегодня об этом четко говорили, чтобы мы начали дискуссию о введении membership action plan (План действий для членства - УНИАН), и наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием приняты», - подчеркнул президент.

В свою очередь, в Альянсе заявили, что приняли к сведению предложения Порошенко о начале диалога о ПДЧ для Украины.