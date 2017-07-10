В НАТО приняли к сведению предложения Порошенко о начале диалога о ПДЧ для Украины

В НАТО разъяснили, что приняли к сведению предложения Порошенко о начале диалога относительно получения Украиной Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ) с целью дальнейшего обсуждения этого предложения среди членов Альянса.

Об этом журналистам сказал представитель Альянса Пирс Казалет.

"Президент Порошенко сегодня во время Комиссии Украина-НАТО поднял этот вопрос, а также во время его совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и послы Североатлантического совета приняли к сведению предложения Порошенко, чтобы обсудить их", - заявил спикер.

Читайте такжеУкраина и НАТО начали дискуссии по плану членства - ПорошенкоТакже он сказал, что "сейчас Киевом главное внимание уделяется реформе и модернизации оборонных и безопасностных институтов".

"НАТО поддерживает эти усилия, в частности, с помощью нашего Комплексного пакета помощи. Это является приоритетом", - подытожил Казалет.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО заявил, что Украина и НАТО начали дискуссии относительно внедрения Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ) для Украины.

«Украина четко определила свое политическое безопасность будущее. ВР проголосовала, а я как президент, как Верховный главнокомандующий подписал закон, который ставит наше будущее членство в НАТО как цель нашей международной политики безопасности», - заявил он.

«Мы считаем необходимым, и сегодня на это четко указывали, чтобы мы начали дискуссию о введении membership action plan (План действий относительно членства – УНИАН), и наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием приняты», - подчеркнул президент.