"Вы убиваете парламентаризм": Луценко прокомментировал отказ Рады снять неприкосновенность с Дейдея

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает ВР "не убивать парламентаризм" и вернуться к голосованию за дачу согласия на лишение депутатской неприкосновенности народного депутата Украины Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт"), поддержав представление ГПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента после нерезультативного голосования за дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности Дейдея.

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Он сказал: "не голосование за представление о снятии депутатской неприкосновенности только убивает парламентаризм". "Не сомневайтесь, что в сентябре я приду с тем же представлением, но еще в большем количестве. Не позорьте, пожалуйста парламент", - подчеркнул Луценко.

Он призвал народных депутатов проголосовать за возвращение к голосованию за снятие неприкосновенности с Дейдея и "проголосуйте положительно".

Генпрокурор отметил: "вы не Луценко убиваете работу, вы убиваете парламентаризм".

По его словам, сейчас на ВР смотрит вся Украина. "Я к вам обращаюсь и как должностное лицо, и как ваш бывший коллега - не убивайте парламентаризм, он всем нам понадобится".

По его словам, в сессионном зале никто не может устанавливать, кто виноват, а кто нет. Но "в этом зале можно установить закон одинаковый для всех".

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не смогла дать согласие на привлечение к уголовной ответственности Дейдея.

В поддержку представления проголосовали 192 народных депутата из 295 зарегистрированных в сессионном зале.