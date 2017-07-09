Луценко анонсировал новые уголовные дела в отношении нардепов и министров

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал новые уголовные производства в отношении представителей нынешней власти - исполнительной и законодательной.

Об этом Луценко сказал в прямом эфире программы ТСН.Тиждень.

"Анализ действий судебной ветви власти - исключительная компетенция Национального антикоррупционного бюро. Поэтому мы сосредоточены над деятелями прошлого и сегодняшнего дня из исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, мы сейчас рассматриваем дела, в которых говорится и о депутатах, и о действующих министрах. Хочу напомнить, что мы этим занимаемся параллельно с предоставлением оценки экс-президента Януковича, около двух десятков его соратников, которые разворовали страну, и следствие по всем ним закончено. За прошлый год мы отдали в суд 1,2 тыс. взяточников действующей власти. И в этом году собираемся только увеличивать темпы и высоту должностей тех, кто разворовывает страну", - заверил генпрокурор.

Читайте такжеДали проср*ться депутатам: Луценко и Холодницкий "отпраздновали" победу возле горы туалетной бумаги

Как сообщал УНИАН, Луценко в июне направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит представления на пленарной неделе, которая пройдет с 11 по 14 июля.