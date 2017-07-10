Достаточно добропорядочный: одиозному главе ВСУ времен Януковича открыли путь в обновленный Верховный суд

Председателя Верховного суда при Януковиче Ярослава Романюка, который и сейчас возглавляет этот суд, Высшая квалификационная комиссия судей Украины по результатам собеседования признала достаточно добропорядочным, чтобы войти в обновленный Верховный суд.

Такое решение было принято на пленарном заседании ВККСУ 7 июля.

"Признать Романюка Ярослава Михайловича таким, который по критериям профессиональной этики и добропорядочности подтвердил способность осуществлять правосудие в кассационном гражданском суде в составе Верховного суда. В поддержку такого решения предоставлено 11 голосов, против - 3", - говорится в решении ВККСУ.

Следует отметить, что собеседование членов ВККСУ и представителя Общественного совета добропорядочности (ОСД) с Романюком продолжалось почти 1,5 часа. В течение этого времени у Романюка интересовались, почему он публично поддержал "законы 16 января", выступал против внесения изменений в Конституцию в части судебной реформы, в частности, оспаривал некоторые положения реформы в Конституционном суде, как его дочь - госслужащий в Верховном суде - приобрела квартиру в Киеве.

В последнем случае председатель Верховного суда заявил, что квартиру его дочери подарила его - Романюка - родная сестра, которая работает учительницей во Львове.

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Говоря о своей поддержке "законов 16 января", которую он выразил на брифинге на второй день после их принятия 17 января 2014 года, то есть до вступления этих законов в силу, Романюк заявил, что поддерживал их только в части защиты и безопасности судей, а в части ограничения прав граждан, в том числе и на мирные собрания, - нет.

Относительно критики законопроекта о судебной реформе и обращения в КСУ председатель ВСУ заявил, что оспаривал нормы об ухудшении социальной защиты судей, но в целом был не против реформы системы правосудия.

Сегодня ВККСУ на своем сайте отметила, что "принятое решение о подтверждении способности кандидата осуществлять правосудие в Верховном суде означает лишь то, что по критериям профессиональной этики и добропорядочности он получит больше, чем ноль баллов".

Также в ВККСУ сообщили, что в течение пленарных заседаний комиссия по состоянию на 7 июля 2017 года приняла решение о 88 кандидатах, из которых 24 - не подтвердили способность осуществлять правосудие в Верховном суде, 64 - подтвердили.

Сегодня же, 10 июля, началась последняя неделя пленарных заседаний, во время которой в течение 10, 12 и 14 июля ВККСУ рассмотрит заключения ОСД по 22 кандидатам.

Рейтинг кандидатов будет сформирован после проведения всех пленарных заседаний и обнародован до 1 августа 2017 года.

Напомним, что после обнародования рейтинга список кандидатов, которые пройдут отбор в ВККСУ, будет передан на рассмотрение Высшего совета правосудия, который определит окончательный перечень кандидатов в новый Верховный суд. После издания соответствующего указа президентом Украины эти кандидаты станут судьями Верховного суда.