Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи, задержанной на взятке

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Троицкого районного суда Луганской области Натальи Кривоклякинои, задержанной во время получения взятки.

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Как сообщили УНИАН в Управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, такое решение было принято на заседании совета сегодня, 2 июля, по результатам рассмотрения представления заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Как сообщил докладчик по данному вопросу, член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич, Кривоклякина подозревается в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, а также в интересах третьих лиц какого-либо действия с использованием предоставленной власти, совершенном должностным лицом, занимающим ответственное положение, повторно, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью третьей ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Кривоклякина была задержана 30 июня 2017 года во время совершения преступления, уведомление о подозрении ей вручено 1 июля.

Напоминается, что, согласно ст. 126 Конституции Украины, без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Согласно части второй ст. 58 Закона «О Высшем совете правосудия», представление о предоставлении согласия на задержание судьи, содержание его под стражей или арестом вносится на рассмотрение Высшего совета правосудия генпрокурором или его заместителем. Представление о даче согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи должно соответствовать требованиям, установленным Уголовным процессуальным кодексом Украины, при этом по каждому виду меры пресечения подается отдельное представление.