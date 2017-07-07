ПА ОБСЕ признала, что оккупированные территории Донбасса контролируют российские гибридные силы

Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) приняла текст резолюции с указанием, что неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей контролируют российские гибридные военные силы.

Соответствующее голосование состоялось сегодня в Минске на ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ.

В частности, в тексте резолюции "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ" ПА ОБСЕ призывает к прекращению военных действий в Украине, полному выводу крупнокалиберного оружия обеими сторонами и предоставлению полноценного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и организациям по оказанию гуманитарной помощи.

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"ПА ОБСЕ осуждает многочисленные серьезные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава СММ наряду со случаями умышленного уничтожения имущества ОБСЕ в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил, и настоятельно призывает Российскую Федерацию принять практические меры по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ с целью предотвращения дальнейшей эскалации положения", - говорится в документе.

Также ПА ОБСЕ заявила о своей поддержке комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного 12 февраля 2015 в Минске всеми сторонами, которые также подписали Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Меморандум от 19 сентября 2014 года, и соответствующих резолюций ПА ОБСЕ, которые касаются кризиса в Украине и вокруг нее.

Кроме того, ПА ОБСЕ подчеркивает уважение к закрепленным в Хельсинкском заключительном акте принципам нерушимости границ и территориальной целостности, мирного урегулирования споров, равноправия и самоопределения народов, а также призывает Российскую Федерацию воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.