Бывший директор рынка «Озерка» стал... министром курортов Крыма

Верховная Рада Крыма назначила депутата из фракции Блока Витренко, бывшего директора Днепропетровского центрального рынка (рынок «Озерка») Андрея СУМЦОВА министром курортов и туризма Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на пленарном заседании крымского парламента.

Вопрос о назначении А.СУМЦОВА рассматривался в пакете с другими кадровыми вопросами.

Так, сегодня помощник-консультант одного из народных депутатов Украины Владимир ЛЫСЕНКО был назначен председателем Республиканского комитета по торговле и защите прав потребителей (квота Компартии), а генеральный директор «Крымтроллейбуса» Петр КАЩАВЦЕВ – председателем Республиканского комитета по физической культуре и спорту (квота партии «Союз»).

Ранее представители турбизнеса заявляли, что А.СУМЦОВ не является специалистом в туристической сфере и выступали против его назначения главой Минкурортов Крыма. «Справится человек или нет, покажет время», – сказал в комментарии журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

Справка УНИАН. Должность министра курортов Крыма оставалась вакантной после освобождения от нее крымским парламентом Владимира САВЕЛЬЕВА в феврале 2009 года. В январе В.САВЕЛЬЕВ по собственному желанию уволился c должности и перешел на работу главным врачом Ливадийской больницы (Большая Ялта).

Должность председателя Рескомитета по торговле оставалась вакантной после освобождения от нее Валико АВИДЗБЫ в июле 2008 года в связи с достижением им предельного возраста нахождения на государственной службе.

Должность главы Рескомспорта оставалась вакантной после освобождения от нее Сергея ДОЦЕНКО в сентябре 2008 года в связи с большим количеством проблем «в развитии физической культуры и спорта».