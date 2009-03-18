Киевский суд запретил публиковать результаты выборов в Тернополе

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск депутата Тернопольского областного совета Владимира БОЙКО к Центральной избирательной комиссии, запретив Тернопольской территориальной избирательной комиссии официально публиковать результаты внеочередных выборов в облсовет.

Об этом говорится в соответствующем постановлении окружного админсуда, которое есть в распоряжении агентства УНИАН.

Депутат Тернопольского облсовета В.БОЙКО в своем иске требовал признать противоправной бездеятельность Центризбиркома в связи с продолжением избирательного процесса, связанного с проведением внеочередных выборов в Тернопольский облсовет после 3 марта 2009 года, когда Верховная Рада отменила свое постановление о назначении внеочередных выборов в Тернопольской области.

Сегодняшним постановлением суда открыто производство по делу и назначено его к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 20 марта 2009 года.

Одновременно с иском В.БОЙКО подал ходатайство о принятии мер к обеспечению иска в виде обязательства ответчика запретить Тернопольской областной ТИК устанавливать результаты внеочередных выборов, запретить официально публиковать результаты внеочередных выборов до окончания судебного разбирательства и решения дела по существу.

Сегодня же это постановление вступает в законную силу и подлежит немедленному выполнению.

В то же время постановление Окружного административного суда Киева может быть обжаловано в установленном законом порядке.