Поляков утверждает, что не знал о переговорах своей помощницы насчет "вознаграждения" за поправки в законопроект

Народный депутат Максим Поляков (фракция «Народный фронт») утверждает, что не знал о переговорах своей помощницы о получении средств за внесение поправок в законопроект, по словам генпрокурора Юрия Луценко, это не соответствует действительности. Как передает корреспондент УНИАН, спор произошел на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента во время рассмотрения представления о привлечении Полякова к уголовной ответственности.

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Поляков подтвердил, что его помощница Татьяна Любонько работала в Аппарате ВР как его штатный помощник.

На вопрос депутатов, знал ли он о переговорах насчет денежного вознаграждения за внесение поправок в законопроект о добыче янтаря, Поляков сказал: «Нет, мне это не известно».

На уточняющий вопрос, когда и при каких обстоятельствах Поляков узнал, что произошло с его помощницей, в частности получение ею денежных средств, Поляков ответил: «Мне стало известно только что из кинофильма. А то, что происходило три недели назад, в понедельник, мне стало известно от нескольких разных людей».

Реагируя на эти слова Полякова, Луценко отметил, что его утверждения не соответствуют действительности, поскольку «совершенно четко зафиксирован разговор Любонько с самим депутатом Поляковым, из которого следует, что он четко знал сумму вымогательства, график поступления средств и пропорцию разделения между получателями этих средств».

По его словам, все это зафиксировано на аудио - и видеозаписях, полученных расследованием.

Как сообщал УНИАН, Луценко сегодня на заседании Регламентного комитета Верховной Рады показал аудио - и видеозаписи, на которых, как он утверждает, Полякову и депутату Бориславу Розенблату передают взятки.

На записях якобы помощница Полякова Любонько ведет переговоры с Екатериной, которая якобы является агентом Специальной антикоррупционной прокуратуры, о выплате финансового вознаграждения Полякову и Розенблату за внесение ими поправок в законопроект по легализации добычи янтаря.

Справка УНИАН. 21 июня генпрокурор украины внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова – признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря.

Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.

20 июня сообщили о подозрении двум охранникам депутата Розенблата; помощнику-консультанту депутата Полякова, а также трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады «Депутатский контроль».