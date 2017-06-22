Охранники Розенблата пошли на сделку со следствием - СМИ

САП отозвало ходатайство о взятии под стражу двух охранников народного депутата Борислава Розенблата. Об этом "Украинской правде" сообщили в САП.

"По двум охранникам депутата было отозвано представление об избрании меры пресечения. Но статус подозреваемых у них остается", - сообщили УП в САП.

"Причину такого решения с учетом тайны следствия мы не сообщаем", - добавили в САП.

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В то же время, источники УП сообщили, что оба охранника депутата пошли на сделку со следствием.

Как сообщалось, антикоррупционные органы подозревают, что Розенблат (БПП) и Поляков ("Народный фронт") требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тыс. долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.