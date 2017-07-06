Мэй и Гройсман обсудили в Лондоне необходимость усиления потенциала ВСУ

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заверила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в непоколебимом соблюдении Британией политики осуждения незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

"Относительно безопасности премьер-министр сказала, что Соединенное Королевство остается непреклонным в нашей поддержке территориальной целостности Украины и в нашем осуждении незаконной аннексии Крыма Россией", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеГройсман призвал не драматизировать возможную отсрочку транша МВФ

"Стороны согласились относительно важности сохранения санкций с целью продолжения политического давления до полного выполнения Минских соглашений, и они обсудили необходимость усиления потенциала Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.