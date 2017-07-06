Мэй и Гройсман обсудили в Лондоне необходимость усиления потенциала ВСУ
Гройсман и Мэй согласились относительно важности сохранения санкций с целью продолжения политического давления до полного выполнения Минских соглашений.
Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заверила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в непоколебимом соблюдении Британией политики осуждения незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.
Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
"Относительно безопасности премьер-министр сказала, что Соединенное Королевство остается непреклонным в нашей поддержке территориальной целостности Украины и в нашем осуждении незаконной аннексии Крыма Россией", - отмечается в сообщении.
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"Стороны согласились относительно важности сохранения санкций с целью продолжения политического давления до полного выполнения Минских соглашений, и они обсудили необходимость усиления потенциала Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.