Нардепа Лозового подозревают в неуплате налогов на сумму более 1,7 миллиона гривень

Генеральная прокуратура Украины подозревает народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, озвучивая свое представление о снятии с Лозового депутатской неприкосновенности на заседании регламентного комитета ВР. заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, по результатам проверок САП и Государственной фискальной службы Лозовой в своей электронной декларации не указал имущество стоимостью более 8,5 млн грн. По оценкам ГФС в результате в бюджет Лозовым не было уплачено 1 млн 717 тыс. 221 грн. и военный сбор в сумме 129 тыс. 329 грн.

Как сообщил Луценко, следователи Генпрокуратуры проверили все возможные источники доходов Лозового и в результате из всех доступных источников установили, что других официальных доходов, кроме зарплаты народного депутата Лозовой не получал.

Читайте такжеСнятие неприкосновенности с Лозового: представление ГПУ рассматривает Регламентный комитет Рады (трансляция)

«Так что в случае неуплаты налогов лицо должно быть привлечено к ответственности... Таким образом следователи считают возможным предъявить в случае согласия Верховной Рады, подозрение господину Лозовому в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млн 717 тыс. 221 грн. И военного сбора в сумме 129 тыс. 329 грн.» - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит представление на пленарной неделе, которая пройдет с 11 по 14 июля.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление по Дейдею, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о «существенных недостатках» в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.