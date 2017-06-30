Геращенко рассказала, после чего состоится встреча лидеров "нормандской четверки"

Встреча лидеров стран «нормандского формата» должна состояться после наработки инициатив по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Тематика и время должны быть согласованы, здесь есть общая позиция, что встреча личная (лидеров стран« нормандского формата »- УНИАН) должна быть в тот момент, когда это будет не просто встреча, чтобы увидеть друг друга, а будут наработаны инициативы, и она должна быть подготовлена так, чтобы она была результативной», - заявила Геращенко.

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Она напомнила, что во время последней встречи лидеров стран «нормандского формата» осенью прошлого года были достигнуты четкие договоренности о допуске Международного комитета Красного Креста к оккупированным территориям Донбасса.

«К сожалению, этого не произошло, один раз допустили Красный Крест передать посылки на Пасху, и то не лично. До сих пор Красный Крест не допущен к поиску пропавших без вести, эксгумации тел погибших. Даже такая важная гуманитарная составляющая не реализована», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, президент Французской Республики Эммануэль Макрон допускает возможность встречи лидеров стран "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе в июле.