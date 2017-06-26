Макрон настроен возобновить сотрудничество в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Донбассе

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон заявляет, что настроен поддерживать Минский процесс с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.

Читайте такжеМакрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшее время

Говоря об урегулировании конфликта на востоке Украины и кризисе в отношениях с Россией, Макрон подчеркнул: "Мы действительно настроены на Минский процесс".

"Перед встречей "Большой двадцатки" (7-8 июля в Гамбурге - УНИАН) ... мы поддерживаем идею возобновить сотрудничество именно в "нормандском формате" с привлечением ОБСЕ. Это то, что я предлагал всем сторонам", - сказал Макрон.

Как сообщал УНИАН ранее, президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон проводят переговоры в Париже в Елисейском дворце (официальная резиденция президента Франции). Макрон встретил Порошенко на крыльце дворца.

Ранее сообщалось, что Порошенко осуществит рабочий визит во Францию. Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.