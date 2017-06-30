На Херсонщине задержали двух военных пограничной службы ФСБ РФ (фото)

12:43, 30 июня 2017
Политика
4759 0

Двух военнослужащих погранслужбы ФСБ РФ задержали без документов.

Задержанные - военные пограничной службы ФСБ РФ / facebook.com/V.O.Nazarenko

30 июня около 2:30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Держприкордонслуби Виктор Назаренко.

По его словам, задержанные были без документов, к берегу они причалили на лодке. Во время предварительного опроса установлено, что задержанные - военные пограничной службы ФСБ РФ.

Читайте такжеВ Харьковской области открыт новый отдел пограничной службы "Тополя"

"С их слов, они якобы выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФСБ РФ#военные пограничной службы